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Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, cimnastik minderlerini yeniledi

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Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Dr. Fazıl Küçük Cimnastik Salonu’ndaki minderleri yeniledi. Hasan Sapsızoğlu federasyonu ziyaret eden Güvenlik Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Kadir Bayraklı’ya yaptıkları katkıdan dolayı teşekkür etti

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Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, cimnastik minderlerini yeniledi
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KKTC Cimnastik Federasyonu’na bağlı Dr. Fazıl Küçük Cimnastik Salonu’nda bulunan yıpranmış minderler Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yenilenirken, Güvenlik Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Kadir Bayraklı da cimnastik federasyonuna ziyarette bulundu.
Bu arada Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, yeni minderlerin sporcuların kullanımına sunulduğu kaydedildi.
KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu, Tuğgeneral Kadir Bayraklı’nın ziyaretiyle ilgili şu açıklamayı yaptı.
“Güvenlik Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Kadir Bayraklı federasyonumuzu ziyaret etti.
Ziyarette, Dr. Fazıl Küçük Cimnastik Salonumuzda bulunan yenilenmiş cimnastik minderlerimizi çocuklarımızın kullanımına sundular. Her zaman canımızı, malımızı, bayrağımızı ve vatanımızın bölünmez bütünlüğü koruyan kahraman askerlerimizin çocuklarımızın yardımlarına koşarak en büyük eksiklerimizden biri olan cimnastik minderlerimizin yenilemesi, bizleri mutlu ve onure etmiştir.
Her zaman çocuklarımızın yanında olan Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, Güvenlik Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Kadir Bayraklı ve tüm Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı personeline çocuklarımıza verdikleri önem ve değer için cimnastik ailesi olarak çok teşekkür ederiz.”
 
 
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