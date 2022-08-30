Güven Göktaş, “Dilin Yetkin Kullanımı”nı anlatacak

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD), eğitim çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda 3 Eylül Cumartesi günü KTSYD Genel Merkezi’nde düzenlenecek olan ve 10:30’da başlayacak olan eğitim seminerinde Ocak ayında da KTSYD’nin düzenlediği seminerekatılan TRT Spikeri-Eğitmen Güven Göktaş, “Beden Dili ve Röportaj Teknikleri” ve “Dilin Yetkin Kullanımı” başlıklarında iki sunum yapacak.

Göktaş’ın sunumunun ardından tüm katılımcılarla birlikte yemek yenilecek.

KTSYD’den yapılan açıklamada Yönetim Kurulu olarak alınan karar doğrultusunda üyelerin mesleki anlamda da bilgi birikimlerini artırmaları da gözetilerek faaliyetlere devam edileceği belirtildi.

Açıklamada “Söz konusu eğitim faaliyetlerine katılım, özellikle Türkiye ve Kıbrıs’ın güneyindeki müsabakalara akredite talep edilmesi durumunda önemli olacak ve eğitim faaliyetlerine katılım gösteren üyelerimiz öncelikli olacak. Ayrıca yurtdışına gidecek olan federasyon ve benzeri kafilelerden talep gelmesi halinde de basın mensubu belirlenmesi için de eğitimlere katılıma dikkat edilecek” denildi.

