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Gurra’nın vedası

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Gurra’nın vedası
Ülke futbolunun önemli isimlerinden, bir dönem Galatasaray ve Bursaspor'un kalesini korumuş Kıbrıslı Türk kaleci Osman Uçaner (Gurra) hayatını kaybetti.
“Uçan kaleci” lakaplı Osman Uçaner'inölümü ile ilgili olarakKTFF ve KTSYD de başsağlığı mesajları yayınlarken, şu ifadeler kullanıldı.
Ülkemizin eski futbolcularından Osman Uçaner’in vefatını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Osman Uçaner'e Allah'tan rahmet, yaslı ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz.”
 
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