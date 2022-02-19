banner762
Çevre yolunda feci kaza
Çevre yolunda feci kaza
220 0
Osman Kasap yıllara meydan okuyor
Osman Kasap yıllara meydan okuyor
200 0
 
Porsche'den SUV ailesine yeni üye: Macan T
Porsche'den SUV ailesine yeni üye: Macan T
11 0
İlaçlar bugünden sonra zamlı satılacak
İlaçlar bugünden sonra zamlı satılacak
29 0
Halil Falyalı cinayetinde yeni detaylar ortaya çıktı
Halil Falyalı cinayetinde yeni detaylar ortaya çıktı
177 0
Böyle saygısızca park olmaz
Böyle saygısızca park olmaz
201 0
Fenerbahçe turu zora soktu
Fenerbahçe turu zora soktu
11 0
banner797

Güreşte Karpaz Meslek Lisesi’nden 4.şampiyonluk

banner476

17-18 yaştan sonra 15-16 yaşta da minderde zirveye çıkan Karpaz Meslek Lisesi bu yıl dördüncü şampiyonluğa ulaşmış oldu

banner714
Güreşte Karpaz Meslek Lisesi’nden 4.şampiyonluk
Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın KKTC Güreş Federasyonu’yla işbirliğinde düzenlediği Okullar 15-16 Yaş Grekoromen Birinciliği’ndeKarpaz Meslek Lisesi şampiyon oldu. 17-18 yaştan sonra 15-16 yaşta da minderde zirveye çıkan Karpaz Meslek Lisesi bu yıl dördüncü şampiyonluğa ulaşmış oldu.
Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda dün yapılan müsabakalara 4 okuldan 18 güreşçi katıldı. Karpaz Meslek Lisesi beş, Anafartalar Lisesi iki ve Lapta Yavuzlar Lisesi bir sıklette birincilik kazandı. 

Klasman şöyle belirlendi:
1.Karpaz Meslek Lisesi: 160 puan.
2.Anafartalar Lisesi: 70 puan.
3.Hala Sultan İlahiyat Koleji: 45 puan.
4.Lapta Yavuzlar Lisesi: 25 puan.
Sıkletlerinde dereceye giren güreşçiler:
48 kg: 1.Özer Yağcı (KML).
55 kg: 1.Emirhan Güngör (KML), 2.Uğur Yılmaz (KML).
60 kg: 1.Sinan Ağcabay (KML), 2.Doğuş Givici (KML).
65 kg: 1.Fahrettin G.Güngör (KML), 2.Mehmet A.Boncuk (AL).
71 kg: 1.Yusuf Önder (LYL), 2.Emir Arslan (KML). 3.Ozan Palta (KML).
80 kg: 1.Arda Çelik (KML), 2.Veli Çakıcıoğlu (HSİK), 3.Veli Emin Tıngır (HSİK).
92 kg: 1: Serdar Rozgeldiyev (AL), 2.Ebubekir Güleş (HSİK), 3.Arda Dokuyucu (KML).
92-110 kg: 1.Vurkan Özdemir (AL).
 
ÖDÜLLER
Müsabakaların tamamlanmasından sonra dereceye giren okullara ve öğrencilere ödülleri verildi. Dereceye giren okulları kupalarını, Spor Dairesi Müdürü Fuat Tek ve KKTC Güreş Federasyonu Başkan Mehmet Öznacarverdi.
Dereceye giren güreşçilere madalyaları, spor yazarı Yücel Hatay ile eski güreşçilerden Mehmet Refikoğlu, Celal Yırık, Celalettin Çağlayan ve Hasan Hüreş tarafından verildi.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.