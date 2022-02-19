Güreşte Karpaz Meslek Lisesi’nden 4.şampiyonluk

17-18 yaştan sonra 15-16 yaşta da minderde zirveye çıkan Karpaz Meslek Lisesi bu yıl dördüncü şampiyonluğa ulaşmış oldu

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın KKTC Güreş Federasyonu’yla işbirliğinde düzenlediği Okullar 15-16 Yaş Grekoromen Birinciliği’ndeKarpaz Meslek Lisesi şampiyon oldu. 17-18 yaştan sonra 15-16 yaşta da minderde zirveye çıkan Karpaz Meslek Lisesi bu yıl dördüncü şampiyonluğa ulaşmış oldu.Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda dün yapılan müsabakalara 4 okuldan 18 güreşçi katıldı. Karpaz Meslek Lisesi beş, Anafartalar Lisesi iki ve Lapta Yavuzlar Lisesi bir sıklette birincilik kazandı.Klasman şöyle belirlendi:1.Karpaz Meslek Lisesi: 160 puan.2.Anafartalar Lisesi: 70 puan.3.Hala Sultan İlahiyat Koleji: 45 puan.4.Lapta Yavuzlar Lisesi: 25 puan.Sıkletlerinde dereceye giren güreşçiler:48 kg: 1.Özer Yağcı (KML).55 kg: 1.Emirhan Güngör (KML), 2.Uğur Yılmaz (KML).60 kg: 1.Sinan Ağcabay (KML), 2.Doğuş Givici (KML).65 kg: 1.Fahrettin G.Güngör (KML), 2.Mehmet A.Boncuk (AL).71 kg: 1.Yusuf Önder (LYL), 2.Emir Arslan (KML). 3.Ozan Palta (KML).80 kg: 1.Arda Çelik (KML), 2.Veli Çakıcıoğlu (HSİK), 3.Veli Emin Tıngır (HSİK).92 kg: 1: Serdar Rozgeldiyev (AL), 2.Ebubekir Güleş (HSİK), 3.Arda Dokuyucu (KML).92-110 kg: 1.Vurkan Özdemir (AL).Müsabakaların tamamlanmasından sonra dereceye giren okullara ve öğrencilere ödülleri verildi. Dereceye giren okulları kupalarını, Spor Dairesi Müdürü Fuat Tek ve KKTC Güreş Federasyonu Başkan Mehmet Öznacarverdi.Dereceye giren güreşçilere madalyaları, spor yazarı Yücel Hatay ile eski güreşçilerden Mehmet Refikoğlu, Celal Yırık, Celalettin Çağlayan ve Hasan Hüreş tarafından verildi.