Güreşte Karpaz Meslek Lisesi şampiyon

Yılın ilk güreşi 17-18 yaşta okullar arasında yapıldı. Karpaz Meslek Lisesi serbest güreşte şampiyon oldu

Okullar 17-18 Yaş Serbest Güreş Şampiyonası’nda Karpaz Meslek Lisesi şampiyon oldu.Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda dün yapılan müsabakalara 4 okuldan güreşçiler katıldı.Karpaz Meslek Lisesi yedi, Hala Sultan İlahiyat Koleji iki, Erenköy Lisesi bir sıklette birincilik elde etti.Klasman şöyle belirlendi:1.Karpaz Meslek Lisesi: 215 puan.2.Hala Sultan İlahiyat Koleji: 70 puan.3.Erenköy Lisesi: 25 puan.4.Namık Kemal Lisesi: 20 puan.Dereceye giren okullara kupaları ve dereceye giren güreşçilere madalyaları, Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi Müdürü Cengiz Topel Uzun ve KKTC Güreş Federasyonu Başkanı Mehmet Öznacar tarafından verildi.Sıkletlerinde dereceye giren güreşçiler:57 kg: 1.Sinan Kızıldağ (KML), 2.Mehmet Öztürk (KML).61 kg: 1.Ali Kurşun (KML), 2.Semi Çolak (KML).65 kg. 1.Yiğit Akal (HSİK), 2.Berke Kehan (KML), 3.Samet Güngör (KML)70 kg: 1.Emin Dayanıklı (KML), 2.Mehmet Ali Zeki Demir (NKL), 3.Sıtkı Çakmak (KML).74 kg: 1.İsmail İlkcan Arslan (Erenköy Lisesi), 2.Mehmet Altan (KML).79 kg: 1.Necati Tanrıkulu (KML), 2.Furkan Değirmenci (KML).86 kg: 1.Mehmet Aydenk (KML), 2.Mustafa Buldu (KML).92 kg: 1.Furkan Yumuşak (HSİK).97 kg: 1.Denizhan Güngör (KML), 2.Hasan Talha Güleç (HSİK).115 kg: 1.Mert Gören (KML).