Güreşte Karpaz Meslek Lisesi şampiyon

Okullar 17-18 Yaş Serbest Güreş Şampiyonası’nda Karpaz Meslek Lisesi şampiyon oldu.
Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda dün yapılan müsabakalara 4 okuldan güreşçiler katıldı.
Karpaz Meslek Lisesi yedi, Hala Sultan İlahiyat Koleji iki, Erenköy Lisesi bir sıklette birincilik elde etti.
Klasman şöyle belirlendi:
1.Karpaz Meslek Lisesi: 215 puan.
2.Hala Sultan İlahiyat Koleji: 70 puan.
3.Erenköy Lisesi: 25 puan.
4.Namık Kemal Lisesi: 20 puan.
Dereceye giren okullara kupaları ve dereceye giren güreşçilere madalyaları, Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi Müdürü Cengiz Topel Uzun ve KKTC Güreş Federasyonu Başkanı Mehmet Öznacar tarafından verildi.
Sıkletlerinde dereceye giren güreşçiler:
57 kg: 1.Sinan Kızıldağ (KML), 2.Mehmet Öztürk (KML).
61 kg: 1.Ali Kurşun (KML), 2.Semi Çolak (KML).
65 kg. 1.Yiğit Akal (HSİK), 2.Berke Kehan (KML), 3.Samet Güngör (KML)
70 kg: 1.Emin Dayanıklı (KML), 2.Mehmet Ali Zeki Demir (NKL), 3.Sıtkı Çakmak (KML).
74 kg: 1.İsmail İlkcan Arslan (Erenköy Lisesi), 2.Mehmet Altan (KML).
79 kg: 1.Necati Tanrıkulu (KML), 2.Furkan Değirmenci (KML).
86 kg: 1.Mehmet Aydenk (KML), 2.Mustafa Buldu (KML).
92 kg: 1.Furkan Yumuşak (HSİK).
97 kg: 1.Denizhan Güngör (KML), 2.Hasan Talha Güleç (HSİK).
115 kg: 1.Mert Gören (KML).
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