Güreşte Ali Çocuk Kupası, Büyükkonuk ve Lapta’nın

Lefkoşa Güreş Kulübü Başkanı ve KKTC Güreş Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi olarak hizmet veren merhum Ali Çocuk anısına düzenlenen müsabakalar sonucunda A Kategorisi’nde Büyükkonuk İsmet Atlı Spor Kulübü, B Kategorisi’nde Lapta Türk Birliği birincilik elde etti

Ali Çocuk Yıldızlar Serbest Güreş Müsabakaları, 15 Mayıs 2022 Pazar Günü Lefkoşa’da Rifat Şener Güreş Salonu’nda yapıldı. A Kategorisi’nde Büyükkonuk İsmet Atlı Spor Kulübü, B Kategorisi’nde Lapta Türk Birliği birincilik kupasını kazandı.

Lefkoşa Güreş Kulübü Başkanı ve KKTC Güreş Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi olarak hizmet veren merhum Ali Çocuk anısına düzenlenen müsabakalarda 2 kategoride 5 kulüpten güreşçiler mücadele etti. Müsabakalar sonunda dereceye giren güreşçilere madalyaları Ali Çocuk’un ailesi tarafından verildi.

Güreş müsabakalarını, Türkiye Gençlik ve Spor Bakanlığı KKTC Koordinatörü Mithat Tekçam da bir süre izledi.



DERECELER

Yıldızlar A Kategorisi (2006-2007 Doğumlular):

Takım Klasmanı:

1- BÜYÜKKONUK İSMET ATLI SPOR KULÜBÜ (BİASK) 210 PUAN

2- ÖZEV SPOR KULÜBÜ (ÖZEV) 122 PUAN

3- LAPTA TÜRK BİRLİĞİ (LTB) 115 PUAN

4- OTTOMAN FLIGHT SPOR KULÜBÜ (OTTO) 12 PUAN

5- KORKUTELİ SPOR KULÜBÜ (KSK) 8 PUAN

41-45 Kg.

1- MEHMET ALİ YILDIZ LTB

48 Kg.

1- HAMZA KIZILTAY BİASK

51 Kg.

1- ALYJAN ORANBOY ÖZEV

2- AZİZ KESER BİASK

3- ARDACAN YILMAZ LTB

55 Kg.

1- MUHAMMET ALİ ÇEBİ BİASK

2- EMİRHAN GÜNGÖR BİASK

3- AHMET DAMLAR ÖZEV

60 Kg.

1- SAMİ ÇOLAK BİASK

2- EGE GENCER BİASK

3- AHMET ÖN ÖZEV

65 Kg.

1- ADİL İLKKAN BİASK

2- AHMET DOLU BİASK

71 Kg.

1- YUSUF ÖNDER LTB

2- EMİN ARSLAN BİASK

3- MUHAMMET YAŞIR EVRENSEL BİASK

80 Kg.

1- ARDA ÇELİK BİASK

2- CEMAL DİREN ALP ÖZEV

3- SERDAR ROZGWKDİYEV LTB

92 Kg.

1- MUZAFFER AVCI BİASK

2- SEDAT YILDIRIMLAR ÖZEV

3- AHMET ALTOPRAK ÖZEV

92-110 Kg.

1- MERT ÇOLAK LTB

2- EREN İLKHAN BİASK

3- ALİ ÇAVUŞ ÖZEV



Yıldızlar B Kategorisi (2008-2010 Doğumlular):

Takım Klasmanı:

1- LAPTA TÜRK BİRLİĞİ (LTB) 190 PUAN

2- BÜYÜKKONUK İSMET ATLI SPOR KULÜBÜ (BİASK) 102 PUAN

3- OTTOMAN FLIGHT SPOR KULÜBÜ (OTTO) 40 PUAN

4- KORKUTELİ SPOR KULÜBÜ (KSK) 15 PUAN

38-41 Kg.

1- BARIŞ SAYILIR LTB

44 Kg.

1- ZİHNİ GÖZ BİASK

52 Kg.

1- MUHAMMET MELİH GENCER BİASK

2- YUSUF DOLAP LTB

3- ALİ ABUK KSK

57 Kg.

1- İBRAHİM DEMİR LTB

2- BUĞRA TÜMBÜL OTTO

3- NECATİ EREN BİASK

62 Kg.

1- HÜSEYİN AYAZ BİASK

2- ATİLLA ÖZTIRAK LTB

68 Kg.

1- AZİZ YAŞLI LTB

2- RAMAZAN MUTİ LTB

3- YUSUFCAN HASAR LTB

75 Kg.

1- MEHMET ŞAHİN LTB

85 Kg.

1- ENES BARAN LTB

2- HASAN BİLGEHAN OTTO

85-100 Kg.

1- MUSTAFA AYYILDIZ LTB

2- AHMET OZANSOY LTB

3- UMUTCAN ARIKLI LTB



