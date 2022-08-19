Güreş’te 2. plaj turnuvası

Güreş Federasyonu plaj organizasyonunun ikincisini bugün, Yeniboğaziçi Halk Plajı’nda yapıyor.
Yıldızlar A, Yıldızlar B, yeni kategori olan Kadınlar ve Büyüklerde yapılacak turnuva saat 16.00’da başlayacak.
Plajda ilk ayağı Lapta’da düzenleyen Güreş Federasyonu üçüncü plaj organizasyonunu 10 Eylül’de Tatlısu’da gerçekleştirecek.
Üçüncü ayak ise tarihi daha sonra belirlenecek Kaplıca’da olacak.
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