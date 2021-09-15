Güreşseverler Şener'i anacak, Özdoğal'ı ödüllendirecek

Güreşseverler Derneği, Güreş Federasyonu’nun kurucu başkanı Rifat Şener’i anarken, güreşe önemli hizmetleri geçen Olgun Özdoğal’ı ödüllendirecek

Yücel HATAY

Güreşseverler Derneği, KKTC Güreş Federasyonu’nun kurucu başkanı Rifat Şener’i vefatının 19.yıldönümünde anarken güreşe önemli hizmetleri geçen Olgun Özdoğal’ı ödüllendirecek.

16.Rifat Şener Güreş Üstün Hizmet Ödülü ve Rifat Şener’i Anma Töreni, 18 Eylül 2021 Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Near East Bank Genel Müdürlük Merkez Binası’nda (Osman Örek Caddesi-Metehan Yolu) yapılacak tören saat 10.30’da başlayacak.

Rifat Şener’le ilgili video gösteriminin ardından Olgun Özdoğal’a ödülü verilecek.

Olgun Özdoğal, Güzelyurt Güreş Kulübü’nde 1981-1985 yılları arasında şampiyonluklar yaşamış, birçok uluslararası güreş turnuvasına katılmıştı.

OLGUN ÖZDOĞAL’IN ÖZGEÇMİŞİ

1955 yılında doğdu. Güzelyurt’ta güreş çalışmalarında yer aldı.

1977 yılında Kıbrıs Türk Federe Devleti’ni temsilen Bursa’da Avrupa Serbest Güreş Şampiyonası’na katıldı.

1980 yılında İzmir’de 1.İslam Ülkeleri Spor Oyunları’nda takım olarak üçüncü olan Kıbrıs Türk Federe Devleti Güreş Milli Takımı’nda yer aldı.

1981 yılında Konya’da Atatürk’ün 100.Doğum Yıldönümü Güreş Turnuvası’nda mindere çıktı.

1982 yılında Başantrenör Fikri Kanlıçay’ın yönettiği Güreş Antrenör Kursu’nu başarıyla tamamlayarak güreş antrenörü oldu.

1983 yılında İstanbul’da 1.Vehbi Emre Uluslararası Güreş Turnuvası’na katıldı.

1983 yılında Milli Hakem Mertdoğan Soyalan yönetiminde düzenlenen hakem kursunda başarılı oldu.

1984 yılında Barış Harekatı’nın 10.Yıldönümü’nde, konuk Türkiye Güreş Milli Takımı’yla yapılan müsabakalarda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Takımı’nda yer aldı.

1986 yılında İzmir’de Yaşar Doğu ve Vehbi Emre Güreş Turnuvası’nda mindere çıktı.

Güzelyurt Güreş Kulübü’yle 1981 ile 1985 yılları arasında arka arkaya 5 kez Güreş Ligi şampiyonluğu, 4 kez Güreş Federasyonu Şildi birinciliği sevincini yaşadı.

RİFAT ŞENER GÜREŞ ÜSTÜN HİZMET ÖDÜLÜ ALANLAR

1) 12 Haziran 2006: Raif Kaya

2) 13 Nisan 2007: Mehmet Refikoğlu

3) 18 Eylül 2008: Fikri Kanlıçay

4) 7 Ekim 2009: Cemal Kanatlı

5) 20 Eylül 2010: Hülagü Aytaçoğlu

6) 28 Eylül 2011: Abbas Pehlivan

7) 18 Eylül 2012: Hüseyin Camoğlu

8) 18 Eylül 2013: Nafiz Çeliker

9) 18 Eylül 2014: Harper Kutluhan

10) 18 Eylül 2015: Kemal Barbet

11) 22 Eylül 2016: Ümit Alkan

12) 14 Eylül 2017: Babür Özar

13) 6 Kasım 2018: Mustafa Özyıldız

14) 18 Eylül 2019: Ahmet Şener

15) 20 Kasım 2020: Mustafa Denizgezen

