Güreşseverler Derneği’nden, Karpaz Meslek Lisesi’ne ödül

Güreşseverler Derneği, güreşte bu yıl 4 şampiyonluk kazanma başarısını gösteren Karpaz Meslek Lisesi’ni kutlayarak ödüllendirdi

Güreşseverler Derneği Başkanı Doç.Dr.RifatReşatoğlu ile derneğin kurucu başkanı Yücel Hatay, 8 Haziran 2022 Çarşamba günü, Kumyalı’dakiKarpaz Meslek Lisesi’ni ziyaret etti.

Okul Müdürü Cumali Avcı ve Beden Eğitimi Öğretmeni Günhan Bütüner’le yapılan görüşmede okulun çalışmaları hakkında bilgi alındı.

Sınav yoğunluğundaki öğrencilerden bir kısmının katıldığı törende, Karpaz Meslek Lisesi Müdürü Cumalı Avcı’ya kutlama plaketi, Beden Eğitimi Öğretmeni Günhan Bütüner’e kutlama belgesi, Reşatoğlu tarafından sunuldu. Yücel Hatay da “Sporumuzda 11 yıl” ve “Okullarımızda Spor” kitaplarını verdi.

Karpaz Meslek Lisesi’nin 17-18 yaş ve 15-16 yaş güreşlerde 4 şampiyonluk kazanmasının büyük bir başarı olduğunu vurgulayan Reşatoğlu, bu başarıya kayıtsız kalınmaması gerektiğini düşünerek ödül vermeyi uygun gördüklerini belirtti ve öğrencileri de bu başarılarından dolayı kutladı.

Karpaz Meslek Lisesi Müdürü Cumalı Avcı, güreşte gösterilen başarıdan dolayı Güreşseverler Derneği tarafından ödüllendirilmekten büyük memnuniyet duyduklarını belirtti.

