banner583
banner676
UKÜ ve GG kupaya yakın
UKÜ ve GG kupaya yakın
10 0
Nefes kesen maç İspanya'nın
Nefes kesen maç İspanya'nın
17 0
 
Mağusa Surları'nda yangın
Mağusa Surları'nda yangın
143 0
Hentbol U-16 liginde sona gelindi
Hentbol U-16 liginde sona gelindi
20 0
Görneç Şah dayısına ağlıyor
Görneç Şah dayısına ağlıyor
716 0
Land Rover Defender'a
Land Rover Defender'a "Yılın Tasarımı" ödülü
43 0
Aşı öncesi ve sonrası Aspirin uyarısı
Aşı öncesi ve sonrası Aspirin uyarısı
147 0
banner661
banner682

Güreşseverler Derneği’nde yeni başkan Rifat Reşatoğlu

banner476

Güreşseverler Derneği’nin yıllık olağan genel kurul toplantısı sonucunda Rifat Reşatoğlu başkan, Sezgin Özüzmez ise başkan yardımcısı oldu

banner666
Güreşseverler Derneği’nde yeni başkan Rifat Reşatoğlu
Güreşseverler Derneği’nin yıllık olağan genel kurul toplantısında oluşturulan yeni yönetimde başkanlığa Rifat Reşatoğlu seçildi.
Lefkoşa Türk Belediyesi Spor Kulübü Lokali’nde 28 Haziran 2021 Pazartesi akşamı yapılan genel kurul toplantısına, Spor Dairesi Müdürü Fuat Tek de katıldı.
Mehmet Refikoğlu’nun divan başkanlığında toplanan genel kurulda, sekreterlikleri Hasan Hüreş ve Sezgin Özüzmez üstlendi. 
Toplantının açılış konuşmasını yapan Fuat Tek, yakından tanıdığı güreşseverleri görmekten mutlu olduğunu belirtti ve derneğe çalışmalarında başarılar diledi. Pandemi döneminde en olumsuz etkilenen sporun güreş olduğunu belirten Fuat Tek, açık havada güreş yapılmasına daire olarak izin verdiklerini açıkladı.
Derneğin faaliyet raporunu Erhun Tekakpınar, mali raporu Ekim Özgüvenli sundu. Her iki rapor da oybirliğiyle onaylandıktan sonra kurulların seçimine geçildi.
Yönetim Kurulu’na seçilenler şöyle görev bölüm yaptı:
Rifat Reşatoğlu (başkan), Sezgin Özüzmez (başkan yardımcısı), Ekim Özgüvenli (sekreter), Ömer Çavuşoğlu (muhasip) ve Cengiz Şimşek (sosyal işler).
Yedek üyeliklere Mehmet Refikoğlu, Yücel Hatay ve Hasan Hüreş getirildi.
Denetleme Kurulu; Remzi Cengiz, Arif Kanlıada ve Mustafa Denizgezen’den oluşturuldu.
Disiplin Kurulu’nda ise Hüseyin Kavaz, Mesut Ayar ve Celalettin Çağlayan yer aldı.
 
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.