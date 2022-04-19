Güreşseverler Derneği Rifat Reşatoğlu'yla devam

Güreşseverler Derneği’nin başkanlığına yeniden Rifat Reşatoğlu seçildi.
Dernekten verilen bilgiye göre, derneğin 16’ncı genel kurul toplantısı Lefkoşa Türk Belediyesi Spor Kulübü Lokali’nde geçtiğimiz Cumartesi yapıldı.
Derneğin yeni yönetimi şöyle:
“Rifat Reşatoğlu (Başkan), Cengiz Şimşek (Başkan Yardımcısı), Ömer Çavuşoğlu (Muhasip), Muhammet Fethullah Erol (Genel Sekreter), Mehmet Tüzel (Sosyal işler sorumlusu). Yedek Üyeler: Mehmet Refikoğlu, Celal Yırık, Hasan Hüreş.”
Denetleme Kurulu, “Yücel Hatay, Remzi Cengiz, Arif Kanlıada”, Disiplin Kurulu üyeleri ise “Hüseyin Kavaz, Mehmet Öznacar, Mustafa Denizgezen’den oluştu.
HATAY’A ONURSAL BAŞKANLIK
Kurulların seçiminden sonra Yönetim Kurulu, Yücel Hatay’a “Onursal Başkanlık” unvanı verdi.
KKTC Güreş Federasyonu Başkanı Mehmet Öznacar ve federasyonun eski başkanı Hüseyin Kavaz genel kurulda söz alarak düşünce ve görüşlerini ifade ederken Rifat Reşatoğlu, KKTC Güreş Federasyonu’nun kuruluşunun üzerinden 52 yıl geçtiğini kaydederek, güreşe gönül verenlerden federasyonun kuruluş yıl dönümü 29 Nisan’ı birlikte kutlamasını istedi.