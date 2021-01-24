Güreşin yeni patronu, Mehmet Öznacar

Güreş Federasyonu’nun olağan genel kurul toplantısında tek aday olan Mehmet Öznacar başkan seçilirken, Hüseyin Kavaz’ın 30 yıllık başkanlığı sona erdi

Yücel HATAY

KKTC Güreş Federasyonu’nun olağan genel kurul toplantısında tek aday olan Mehmet Öznacar başkan seçildi.

20 Ocak 1991 tarihinden beri başkanlığı yürüten Hüseyin Kavaz, görevi yeni başkan Mehmet Öznacar’a devretti. Lefkoşa’da Rifat Şener Güreş Salonu’nda 2 yapılan toplantıya, 6 üye kulüp katıldı. Ottoman Spor Kulübü, Yakın Doğu Üniversitesi Spor Kulübü, Lefkoşa Güreş Kulübü, Şahlan Spor Kulübü, Gayretköy Spor Kulübü, Korkuteli Spor Kulübü, genel kurula katıldılar.

Hüseyin Kavaz’ın başkanlığında oluşturulan divanda sekreterlikleri Salih Peköz ve Turgut Çevirgen üstlendi. Pandemi dolayısıyla sezonun tamamlanmaması nedeniyle faaliyet programı okunmadı. 115.320 TL gelirin, 152.267 TL giderin olduğu ve bankada 40.834 TL’nin mevcut olduğu belirtilen mali rapor oybirliğiyle onaylandı.

Gündemin başkan seçimi maddesine geçilirken Hüseyin Kavaz, KKTC Güreş Federasunu’nda genel sekreter olarak 4 yıllık ve başkan olarak 30 yıllık görev süresinde birlikte olduğu ve desteklerini aldığı arkadaşlarına teşekkürlerini sundu.

Federasyonda genel sekreter olarak yıllarca görev yapan ve tek aday olan Mehmet Öznacar genel kuruldan oybirliğiyle onay alırken,Hüseyin Kavaz, yeni başkana görevinde başarılar diledi ve salonun anahtarını teslim etti.

Mehmet Öznacar kurullarını da şöyle açıkladı:,

Yönetim Kurulu: Mehmet Öznacar (başkan), Kemal Kavaz (asbaşkan), Salih Peköz (genel sekreter), Behçet Öznacar, Abdullah Tülekoğlu, Mustafa Poyraz, Turgut Çevirgen.

Denetleme Kurulu: Murat Borataş, Mustafa Yücelten, Cevdet Çelebi.

Ceza Kurulu: Av.Bircan Candaş, Av.Emine Uzun. Nejdet Bingöllü, Bülent Efekan, Hüseyin Arif Anıl.

Merkez Hakem Kurulu: Mehmet Refikoğlu, MertdoğanSoyalan, Kürşad Deniz, Fehim Koççar, Ahmet Soyadlı.

