Güreş Söyleşileri İsmail Balaban’la başladı

Güreşseverler Derneği ile Gıynık Medya işbirliğinde düzenlenen ‘Güreş Söyleşileri’ adındaki TV programı, 22 Mart 2022 Salı gecesi başladı. Programın ilk konuğu Kırkpınar Başpehlivanı İsmail Balaban oldu.
Gıynık Spor Şefi Okan Karademir’in moderatörlüğündeki programa, Güreşseverler Derneği Başkanı Doç. Dr. RifatReşatoğluve Spor Yazarı Yücel Hatay katıldı.
Gıynık TV canlı yayını;Güreşseverler Derneği, Gıynık Gazetesi ve Gıynık Spor Facebook sayfaları ile Gıynık Gazetesi youtube kanalından yayınlandı. 53 dakikalık programda, Sarı Fırtına lakaplı Başpehlivan ve Survivor şampiyonu İsmail Balaban, başarı hikayelerini anlattı.
RifatReşatoğlu, Kırkpınar başpehlivanlığı ve Survivor şampiyonluğuyla güreşe büyük ivme kazandırdığını belirttiği İsmail Balaban’ı ülkemizde görmek istediklerini söyledi.
İsmail Balaban da Temmuz ayı başında yapılacak Kırkpınar Güreşleri’nde başpehlivanlık kemerini yine kuşanmak hedefinde olduğunu, daha sonraki aylarda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gelip sevenleriyle buluşmak istediğini belirtti.
Ülkedeki elektrik kesintilerine rağmen sunulan program, https://www.youtube.com/watch?v=HpPiPwymLh8 adresinden izlenebiliyor.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.