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Güney’de spor durduruldu

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Güney’de spor durduruldu
Güney Kıbrıs'ta artan korona vakaları sonrasında Kıbrıs Rum Sağlık Bakanlığı yeni önlemleri açıklarken, sporla ilgili tedbirler aldı.
Kıbrıs Rum Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Güney Kıbrıs'ta tüm branşlarda Birinci Lig hariç tüm liglerin durdurulması kararı alındı.
Açıklanan kararda 18 yaş altındaki sporculara getirilen spor yasağının da devam ettirilmesi kararı alındı. İkinci ve Üçüncü Ligdeki sporculara ise gerekli önlemlerin alınması kaydıyla antrenman izni verildi.
 
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