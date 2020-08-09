Green Pedal, kadına şiddete dikkat çekti

Sportif faaliyetlerin yanında toplumsal olaylara yaptığı katkı ve destekle de adından söz ettiren Green Pedal Bisiklet Kulübü kadınlara destek için farkındalık etkinliği düzenledi.

“Kadınım, değerliyim” sloganıyla Green Pedal Bisiklet Kulübü farkındalık etkinliği gerçekleştirirken, hazırlanan pankartlarla kadına şiddete dikkat çekildi.

Green Pedal Bisiklet Kulübünden yapılan açıklamada, “Green Pedal Women'in aydın ve güçlü kadınları olarak şiddete uğrayan kadınların yanında olduğumuzu göstermek istiyoruz. Sürüşe Green Pedal ailesi erkek bisikletçileri de destek verdiler. Katılımın oldukça yüksek olduğu farkındalık etkinliğinde Green Pedal-Cortado Long Beach önünde başlayan sürüş Gazimağusa istikametinde devam edilerek çıkış noktasında sonlandırıldı.

