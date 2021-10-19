Green Pedal farkında

Green Pedal Bisiklet Kulübü “Farkındayız Korkmuyoruz” sloganıyla pembe balonlar eşliğinde farkındalık etkinliği gerçekleştirdi

Green Pedal Bisiklet Kulübü kadınlara destek amaçlı, meme kanserine karşı farkındalık sürüşü gerçekleştirildi.

Geleneksel hale getirilen meme kanserine karşı farkındalık sürüşüne katılan bisiklet tutkunları sürüş gerçekleştirdiler. Sportif faaliyetlerin yanında toplumsal olaylara yaptığı katkı ve destekle de adından söz ettirmeye devam eden Green Pedal Bisiklet Kulübü “Farkındayız Korkmuyoruz” sloganıyla farkındalık etkinliği gerçekleştirdi.

Etkinlikte, Mağusa Zafer Anıtı ve İskele Gençlerbirliği lokaliönünde pembe balonlar havaya uçuruldu.Birçok katılımcıyla ve pembe balonlar eşliğinde gerçekleşen sürüşte "Farkındayız, korkmuyoruz" sloganları atılırken, erken teşhisin önemine değinildi.

Green Pedal, erken teşhisin tedavideki önemini vurgulamak için Ekim ayı boyunca Cyprus Central Hospital (Mağusa Tıp Merkezi) hastanesinde üyelerine özel meme ultrason ve mamografi indirimleri de sağlıyor. Böylece farkındalığın bir adım önüne geçilmesi de hedefleniyor.

