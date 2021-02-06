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Görneç başkanından alkışlanacak davranış

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Görneç başkanından alkışlanacak davranış
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Devletin 2020 yılından kalan 1500 TL ücret destekleri ile en fazla beş kişi çalıştıran işletmelere yönelik 2000 TL’lik destek ödemelerinin tamamlanırken, bu ödemelerden faydalanan Görneç Spor Kulübü başkanı Mehmet Şah anlamlı bir davranışa imza attı. 
Mehmet Şah, banka hesabına yatan 2000 TL’yi ihtiyacı olan kişilere dağıtmak veya yiyecek alış verişinde kullanılmak için bağışlayacağını açıkladı. Duyarlı kulüp başkanı Mehmet Şah, ihtiyaçlı kişilerin kendisine başvurması çağrısını yaptı.
 
 
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