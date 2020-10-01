"Göreve talip olmak isteyenler, hazırlık yapsınlar"

Süleyman Göktaş, KTFAD olağan genel kurulunda,“Son kez başkanlık görevinde bulunacağım. Bu göreve talip olmak isteyen arkadaşlara hazırlık yapsınlar.” açıklamasını yaptı

Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği (KTFAD) olağan genel kurulunda 1998 yılından bu yana, 22 yıldır başkanlık yapan Süleyman Göktaş, 11. kez başkan seçilirken, 2 yıllık görev süresi sonunda başkanlık görevinden ayrılacağını açıkladı.

Başkan seçildikten sonra üyelere teşekkür eden Süleyman Göktaş’ın genel kurulda yaptığı açıklamalar şöyle:

“Son kez başkanlık görevinde bulunacağım. Bu göreve talip olmak isteyen arkadaşlara hazırlık yapma çağrısında bulunuyorum.

Yeni dönemde, geçmiş dönemde görev yaptığım arkadaşlar ile birlikte yeni isimlerde yönetime alarak yola devam edeceğim.”

Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Dernek başkanlık görevine 16 Eylül 1998 yılında başlayan Süleyman Göktaş, geride kalan 22 yıldır görevine aralıksız devam ediyor.

