Gönyeli’ye önemli maddi katkı

Gönyeli Spor Kulübünde Mehmet Çıldır başkanlığındaki yönetim kurulu, kulüp lokalinde düzenlediği rakı gecesinde kulübe 74,000 TL maddi katkı yapıldı

K-PET Süper Lig ekiplerinden Gönyeli Spor Kulübünde Mehmet Çıldır başkanlığındaki yönetim kurulu, kulüp lokalinde rakı gecesi düzenledi.Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, Gönyeli Belediye başkanı Ahmet Benli ve KTFF başkanı Hasan Sertoğlu, da geceye katılanlar arasında yer alırken,bazı kulüp başkanları, Gönyeli’deki kurum kuruluşların temsilcileri ve kalabalık bir davetli topluluğa geceye katıldı.Seniha Kanatlı’nın sunuculuğunda gerçekleştirilen gecede, Nil Karanfil de şarkılarıyla davetlileri coşturdu. Seniha Kanatlı’nın gerçekleştirdiği bağış etkinliğinde ise kulübe 74,000 TL maddi katkı yapıldı.