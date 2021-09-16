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Gönyeli Spor Kulübü Benli'den destek istedi

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Gönyeli Spor Kulübü Benli'den destek istedi

Gönyeli Spor Kulübü Başkanı Mehmet Çıldır ve yeni yönetim kurulu Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Y. Benli’yi ziyaret etti.

Gönyeli spor kulübü başkanı Mehmet Çıldır ve yönetimi, Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Y. Benli’ye nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyarette Mehmet Çıldır, spor kulübü hakkında Ahmet Y. Benli’ye bilgi vererek geçmiş dönemlerde olduğu gibi belediye ile işbirliği içerisinde çalışmak istediklerini belirtti.

Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Y. Benli, ziyaret sırasında Gönyeli spor kulübünün yönetimine yeni dönemde başarılar dilerken, desteklerinin süreceğini belirtti.

Ziyaret sırasında Çıldır, Gönyeli Belediyesi’nin geçmiş dönemde yapmış olduğu katkılardan dolayı, Benli’ye teşekkür plaketi takdim etti.

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