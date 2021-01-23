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Gönyeli, araba ödülünü verdi

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Gönyeli, araba ödülünü verdi
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Gökhan KUZU
Mehmet Çıldır başkanlığındaki Gönyeli Spor Kulübü yönetim kurulunun düzenlediği Gönyeli Spor Kulübü 2020 yeni yıl piyangosu ödül töreni yapıldı.
Gönyeli Spor Kulübü’nün 0936 numaralı biletine çıkan büyük ikramiye ödülünü Damdelen Petrol sahibi Hilmi Damdelenkazandı.Başkan Mehmet Çıldır,Damdelen Petrol yetkilisi Hilmi Damdelen’eödülünü teslim etti.
Araba ödülünü teslim etmenin gururunu yaşayan Gönyeli Spor Kulübü başkanı Mehmet Çıldır ve yöneticiler Yılmaz Behlül ile Hülya Akbil Demirel, talihliye aracını iyi günlerde kullanması temennisinde bulundular.
 
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