Gönyeli Akademiden ihtiyaçlı kişilere yardım

Gönyeli Futbol Akademisi örnek bir dayanışma gerçekleştirerek Ramazan ayı nedeniyle ihtiyaçlı kişilere yardımda bulundu.

Gönyeli Futbol Akademisinden yapılan paylaşımda “Ramazan demek paylaşım demektir. Kulübümüz tarafından hazırlanan Ramazan paketlerimiz ve velilerimiz tarafından bağışlanan ayakkabılarımız başka ailelerimize ulaştırılmıştır. Sizde paylaşıma ortak olmak isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz. Hayat paylaştıkça güzeldir. Biz büyük bir aileyiz.” ifadeleri kullanıldı.

