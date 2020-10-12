Gönyeli Akademi, Kız Çocukları Gününü kutladı

Gönyeli FutbolAkademi, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Gününü yayınladığı mesajla kutladı.
Gönyeli Futbol Akademisinden, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla – yayınlanan mesaj şöyle:
“11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü kutlu olsun. Tüm kız çocuklarımızın fikri ve vicdanı hür, güçlü bireyler olmasını dileriz. Tüm çocuklarımızın hayalleri eşittir.
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