Golal Anı Maçını Kaymaklı kazandı

Necati KÜLAHLILAR

Futbolda 2021 – 2022 sezonunun başlamasına sayılı günler kala takımlar hazırlık ve anı maçları ile güçlerini deneyip, son eksikliklerini görüyorlar.

AKSA Süper Lig ekiplerinden Küçük Kaymaklı da merhum taraftarı Fırat Golal Anı Maçında Küçük Kaymaklı ile Girne Halk Evi karşı karşıya geldi. Şehit Hüseyin Ruso Stadında oynanan ve hakem Serkan Şimşek’in yönettiği maçı Küçük Kaymaklı 2 – 0 kazandı.

İlk devresi golsüz tamamlanan maçın ikinci devresinde Küçük Kaymaklı, Felix ve Özgür Ongun’un golleriyle maçı 2 – 0 önde tamamladı.



