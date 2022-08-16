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“Gol Atan Cepheye” belgeselinin galası yapılıyor

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1955-1974 yılları arasındaki dönemde Kıbrıs Türklerinin futbol kulüpleri aracılığıyla direniş ve mücadele öykülerini anlatan “Gol Atan Cepheye” belgeselinin galası bugün saat 18.00’de Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde gösterilecek

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“Gol Atan Cepheye” belgeselinin galası yapılıyor
Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı’nın (TİKA) katkıları ile gerçekleştirilen ve 1955-1974 yılları arasındaki dönemde Kıbrıs Türklerinin futbol kulüpleri aracılığıyla direniş ve mücadele öykülerini anlatan “Gol Atan Cepheye” belgeselinin galası yapılıyor.
Kıbrıs Türk futboluna ve mücadele yıllarına damgasını vurmuş sembol isimlerin 1955-1974 yılları arasında yaşadığı inanılmaz öykülerin ve zorlu yılların hikayelerinin yer alacağı belgesel bugün (17 Ağustos 2022 Çarşamba) saat 18.00’de Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde gösterilecek.
 
 
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