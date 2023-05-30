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Gökyüzü renklenecek

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Türkiye Yamaçparaşütü hedef yarışmasının ilk etabı KKTC’de gerçekleştirilecek

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Gökyüzü renklenecek
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Türk Hava Kurumu, Türkiye Hava Sporları Federasyonu ve KKTC Hava Sporları Federasyonu işbirliğinde organize edilen THK Türkiye Yamaçparaşütü Hedef Ligi 1. Etap yarışmaları KKTC’de yapılacak.
2-4 Haziran tarihlerinde Tatlısu bölgesinde gerçekleştirilecek organizasyon, Spor Dairesi, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu, Tatlısu Belediyesi ve Gençlik Dairesi’nin katkılarıyla yapılacak.
ÜÇ GÜN SÜRECEK
Üç gün sürecek yarışmada ençok 4 kişiden oluşacak ekipler 8 tur üzerinden belirlenen hedefe iniş yaparak puanlamaya dahil olacak.
Yapılacak yarışmalarda dereceye girecek olan ilk 3 pilot, ilk 3 takım ve ilk 3 kadın pilota madalya ve kupaları düzenlenecek ödül töreninde yetkililer tarafından verilecek.
RESMİ AÇILIŞ CUMARTESİ
Organizasyonun ilk gününde antrenman uçuşları ve yarışma ile ilgili brifing verilirken ikinci gününde yarışma uçuşları yapılacak.
Organizasyonun resmi açılışı ise Cumartesi saat 16:00’da Tatlısu’da bulunan organizasyon alanında gerçekleştirilecek.
Pazar günü yapılacak yarışma uçuşlarının ardından saat 14:00’te ödül töreni gerçekleştirilecek.
3 YIL SONRA YENİDEN
Konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan KKTC Hava Sporları Federasyonu başkanı Zeki Ziya, 3 yıl aradan sonra THK YamaçparaşütHdef Ligi’nin bir etabının KKTC’de yapılacak olmasının sevindirici olduğunu belirterek “yamaçparaşütü dalında çok iyi sporcularımız var. Türkiye Milli takımı adına yarışan sporcularımız ve Avrupada boy gösteren sporcularımız var. Bu bizim için büyük gururdur” dedi.
Ziya üç gün sürecek organizasyonun ülke tanıtımı için büyük önem taşıdığına dikkat çekerek “ülkemizi bu tür adrenalin tutkunlarına tanıtarak turizme katkı sağlamış olacağız” diye konuştu.
 
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