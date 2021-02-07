Göktaş’ta mutlu son

Kıbrıs Türk Futbol Antrenörler Derneği (KTFAD) başkanı Süleyman Göktaş, korona virüse karşı verdiği savaşı kazandı.
3 Ocak’tan bu yana 34 gün boyunca korona virüs tedavisi gören Süleyman Göktaş, tedavi boyunca hafif semptomlar gösterdi. Buna rağmen PCR testlerinin pozitif çıkması nedeniyle tedavi süreci uzayan Süleyman Göktaş’ın son 2 PCR testi negatif çıktı.
Taburcu edilen Süleyman Göktaş, 14 gün boyunca da ev karantinasında kaldıktan sonra tedavi sürecini tamamlayacak.
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