Göktaş’ta mutlu son

Kıbrıs Türk Futbol Antrenörler Derneği (KTFAD) başkanı Süleyman Göktaş, korona virüse karşı verdiği savaşı kazandı.

3 Ocak’tan bu yana 34 gün boyunca korona virüs tedavisi gören Süleyman Göktaş, tedavi boyunca hafif semptomlar gösterdi. Buna rağmen PCR testlerinin pozitif çıkması nedeniyle tedavi süreci uzayan Süleyman Göktaş’ın son 2 PCR testi negatif çıktı.

Taburcu edilen Süleyman Göktaş, 14 gün boyunca da ev karantinasında kaldıktan sonra tedavi sürecini tamamlayacak.

