Göktaş çiftinin testleri pozitif

Kıbrıs Türk Futbol Antrenörler Derneği(KTFAD) başkanı Süleyman Göktaş'ın dün yaptırdığı PCR test sonucu pozitif çıktı.

Temaslı oldukları için karantinada olan Süleyman Göktaş ile eşi Ayşe Fevzi Göktaş çiftinin PCR testleri pozitif çıkarken, Özok Yurtlarında tedavi görüyorlar. Ayşe Fevzi Göktaş, Özok Yurtlarında yaşadıkları sorunlarla ilgili sitem dolu bir paylaşım yaptı.

Ayşe Fevzi Göktaş'ın paylaşımı şöyle:

"KARANTİNA GÜNLERİ. Pazar gün yapılan pcr testim pozitif çıktığından Özok Öğrenci Yurdu Karantina Merkezindeyim. 5 günlük bir tedavi uygulanacak inanın bu virüs çok kötü Allah düşmanıma vermesin derler o kadar yani. Öğrenci yurdunda 4 duvar arasında geçirecek daha çok günüm var. Eşimin dün yapılan pcr testi de maalesef pozitif çıktı. Tek tesellim ayni odada olduğumuz. Sanırım birbirimizden destek alarak bu kötü günleri daha da çabuk atlatacağız. Buradaki yaşam iyi demek isterdim bunu söylemem imkansız gerçekten. Kurallara uymayan odasından dışarıya çıkıp telefon görüşmesi yapanlar mı istersiniz odasından çıkıp mop aramayı temizliği bahane edenler mi istersiniz !!! Kurallara uymayanlara 8500₺ ceza varmış ama kimse bu kurallara uymuyor. Uymayanlara da ceza gelmiyor. Yemekler derseniz inanılmaz karbonhidrat ağırlıklı çorba pilav bol acılı patates yahnisi içinde bir parça havuç ve suda yüzen et parçası, sabah kahvaltısında kızarmış patates, suyu çekilmiş salatalık pazarda bulup almayacağınız domatesler. Bu hastalıkta iyi beslenmek şart da bu şartlarda imkansız ekstra yemek isterseniz de Özok kantininden belirli saatlerde sipariş verebilirsiniz birileri zengin olsun diye. Ara öğün diye bir şey yok meyve vs. Dışarıda size yemek getirecek biriniz yoksa yandınız demektie. Buranın rezil yemeklerine mecbur kalacaksınız. Bol sıvı tüketin deyip günde 1.5 litre (sabah, öğlen, akşam) su verip yine sizi kantine yönlendirmeler. Burada olduğum sürede arayan sorayan istemediğimiz kadar meyve, su ihtiyacımız olan herşeyi getiren arkadaşlarıma çok teşekkürler. Kısacası sevgili arkadaşlarım kendinizi çok iyi koruyun maske mesafe hijyen kurallarına uyunuz. Hayat ihmale gelmez. Aldığınız nefesin kıymetini bilin. Sağlık dolu günlerde yeniden beraber olmak ümidiyle hepiniz seviliyorsunuz."