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Göçmenköy’de dev tombala

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Göçmenköy’de dev tombala
Başkent’in AKSA Süper Ligde mücadele eden 2 kulübü, Hamitköy ile Göçmenköy, dev bir tombala gecesi organize ettiler.
6 Eylül Pazartesi akşamı saat 20.00’den itibaren başlayacak olan müzikli tombala gecesi, Fuar Alanı karşısındaki Göçmenköy Sahasında gerçekleştirilecek.
Göçmenköy ve Hamitköy yönetimleri büyük ikramiyeyi 30,000 TL olarak belirlerken, “Şimdiden kimselere söz vermeyin. Tombala şölenini kaçırmayın.” çağrısında bulundular.
 
 
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