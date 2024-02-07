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Göçmenköy, Amaç Arnavutoğlu’nu unutmadı

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Göçmenköy, Amaç Arnavutoğlu’nu unutmadı
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Göçmenköy İdman Yurdu Spor Kulübü 6 Şubat 2023 tarihinde Hatay’da yaşanan depremde yaşamını yitiren kulübün yönetim kurulu üyesi ve eski futbolcusu Amaç Arnavutoğlu’nu birinci ölüm yıldönümünde anmak adına, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı ile birlikte Göçmenköy Sahasında, Amaç Arnavutoğlu Anı Maçı düzenledi. Amaç Arnavutoğlu Anı Maçı’nda, Amaç ile birlikte Göçmenköy forması giymiş olan eski futbolcuların yanı sıra Gönyeli Alayköy Belediye başkanı Hüseyin Amcaoğlu, Göçmenköy İdman Yurdu Spor Kulübü başkanı Ersan Karataş da forma giydi.
Öte yandan Göçmenköy Kulübü bugün saat 10:00’da Amaç Arnavutoğlu’nun Lefkoşa Mezarlığı’nda bulunan kabri başında anma töreni yapılacağını duyurarak sevenlerini bu törene davet etti.
 
 
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