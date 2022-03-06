GKK ile BM arasında dostluk maçı oynandı

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK) 1’inci Piyade Alay Komutanlığı ile Birleşmiş Milletler Barış Gücü Sektör-2 Komutanlığı arasında Lefkoşa Dereboyu 3’üncü Piyade Tabur Komutanlığı’nda futbol dostluk maçı oynandı.
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