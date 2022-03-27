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GKK adına yarışan Özyıldırım’dan gururlandıran başarı

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GKK adına yarışan Özyıldırım’dan gururlandıran başarı
Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı adına Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Kara Harp Okulu Komutanlığında eğitim gören Harbiyeli Ömer Özyıldırım, Estonya/Talin'de düzenlenen güreş müsabakasından başarıyla döndü. Özyıldırım, Dünya 2'ncisi Fransız rakibine kaybederek turnuvada bronz madalya kazandı. Müsabakalarda gösterdiği başarılı performansıyla dikkat çeken Ömer Özyıldırım, kazandığı bronz madalya ile hem GKK’yı hem de KKTC’yi gururlandırdı.
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