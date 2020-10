Girneli avcılar ile DTB karşı karşıya

Girne Avcılık Atıcılık Birliği, poligonlarına sınır olan ve atışlara emniyet alanı teşkil eden bir arazinin Doğan Türk Birliği Spor Kulübüne verilmesinin,poligonun kapatılması anlamına gelecek olması nedeniyle eylem düzenliyor

Girne Avcılık Atıcılık Birliği, Cumartesi günü, bir buçuk yıl önce Bakanlar Kurulu tarafından poligonlarına sınır olan ve atışlara emniyet alanı teşkil eden bir arazinin DoğanTürkBirliği(DTB) Spor Kulübüne verilmesi nedeniyle eylem düzenliyor.

İskanBakanlığı’ndan alınıp Spor Dairesi’ne devredilen yaklaşık 9 dönümlük (2 adet bitişik parsel) arazinin “kişiseltanışıklıklar, Torpil ve nüfuz kullanılmak suretiyle DoğanTürkBirliği Futbol kulübüne verildiği” ifade edilerek gerçekleştirilecek eyleme halk davet edildi.

Girne Avcılık Atıcılık Birliği’nin eylem ile ilgili yaptığı açıklama şöyle:

“35 yıldır avcılık ve atıcılık camiasına en üst seviyede hizmet veren özellikle de atıcılık sporunun olimpik branşlarında bir çok milli sporcunun yetişmesine ve başarılarına katkı sağlayan ve her yıl bir çokönemliatış organizasyonlarına ev sahipliği yapan ülkemizin en güzel ve en donanımlı poligonu durumundaki Girne Raif R.Denktaş Atış Poligonumuz önce kapatılıp ardından birilerine peşkeş çekilme tehlikesi ile karşıkarşıyadır.

Yaklaşık 1,5 yıl önce Bakanlar Kurulu tarafından üstelikbaşka alternatifler mevcutken araştırma zahmeti bile gösterilmeden poligonumuza sınır olan ve orada yapılan atışlara emniyet alanı teşkil eden ve geçmişte bizlere verilmek amacı ile İskanBakanlığından alınıp Spor Bakanlığınadevredilen yaklaşık 9 dönümlük (2 adet bitişik parsel) arazi kişiseltanışıklıklar, torpil ve nüfuz kullanılmak suretiyle DoğanTürkBirliği Futbol Kulübünepeşkeş çekilmiştir.

Bizler DoğanTürkBirliğiKulübüne veya ülkemizdeki her hangi bir kulübümüze antrenman sahası yapılması için arazi verilmesine asla karşıdeğiliz. Fakat burada verilen bu araziye poligonumuzun ISSF kuralları gereğiinşa edilen kurgusu ve olimpik atış düzeneği (Skeet) nedeniyle canlı ve etkilisaçmadüşmekteolduğundanbüyük tehlike arz etmektedir. Bu yüzden bu iki küçük parselde her hangi bir faaliyet yürütülmesi ancak bizlerin atış faaliyetlerimizin durdurulması ile mümkünolacağındanbu arazinin başka bir maksatla kullanılması içinbaşkalarına verilmesi poligonumuzun kapatılması anlamına gelmektedir. Kulüpyöneticilerimiztarafından ilgili Bakanlar Kurulu kararı sonrasında gerek o dönemin (4 ‘lü koalisyon) başbakanı ve hükümetortağı olan başbakan yardımcısı ile gerekse de yeniden kurulan hükümetinbaşbakanı ve diğertüm yetkili mercileri ile görüşmeleryapılmış ve bu görüşmelerin tamamında haklı bulunmamıza ve alınan kararın yanlışlığında hem fikir olunmasına rağmendüzeltilmesi hususunda bugüne kadar hiçbirşey yapılmadı. Bugün 2 camia karşıkarşıyagetirilmiştir.

Konuyu mahkemeye taşımış olmamıza ve hala hazırda yargı sürecinin devam etmesine karşınDoğanTürkBirliği Spor Kulübü, Girne Avcılık Atıcılık Kulübümüzün kullanımında bulunan söz konusu araziye her hangi bir iznimiz olmadan ve/veya tellerimize kasti hasar vererek girmiş ve kanunsuz bir takım faaliyetler yapmıştır.

Konuya ilişkin polise gerekli şikayet yapılarak araziden çıkarılmalarınarağmenDoğanTürkBirliğinin zaman zaman araziye girişlerinin devam ettiği ve yeni faaliyetler yapma peşinde oldukları gözlenmektedir. Bilinmesini isteriz ki kulübümüz bu konuda hiçbir oldu bittiyeasla müsamahagöstermeyecek ve yapılan girişimlere bu sefer çok daha farklı bir şekildemüdahale edecektir.Oyüzden iki camia arasında istenmeyen büyük olaylar yaşanmadankulüp olarak ilgili bakanlıkları bir an öncekonuya müdahale edip alınan bu yanlış karardan dönülmesine ve konuya çözüm bulmaya davet ediyoruz.

Bu konu atıcılık sporunun bu ülkedekivarlığının ve ileriye taşınmasıçabalarımızın altını dinamitleyip avcılık ve atıcılık sporuna verdiğimiz 35 yıllık hizmetin bir anda yok olmasına neden olacaktır.Bu yüzden zaman birlik olma zamanı ve birlikte mücadeleetme zamanıdır.

Sesimizi daha gür duyurmak için sizleri 31 Ekim Cumartesi günü Girne Raif R. Denktaş atış poligonumuzda yapacağımız eyleme destek vermeye çağırıyoruz.”