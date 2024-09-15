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Girne’de muhteşem cimnastik gecesi

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Binlerce kişinin coşkuyla izlediği Asbank Geleceğin Yıldızları Cimnastik Şöleni’nde 15 kulüpten 850 cimnastikçilerin, dans ve cimnastiği harmanlayarak yaptıkları görsel şovlar ayakta alkışlandı

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Girne’de muhteşem cimnastik gecesi
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KKTC Cimnastik Federasyonu tarafından Girne Belediyesi ile işbirliğinde geleneksel olarak düzenlediği dev cimnastik şöleni, bu yıl da gerçekleştirildi.
Dev cimnastik şöleni bu yıl Girne Amfi Tiyatro’da Asbank ana sponsorluğunda gerçekleştirildi. Saat 18:00’de başlayıp, 23:00’e kadar süren Asbank Geleceğin Yıldızları Cimnastik Şöleni’nde 15 kulüp sahne aldı.

850 çocuğun coşkuyla sahne aldığı Asbank Geleceğin Yıldızları Cimnastik Şöleni’nde 26 gösteri konuklara ve ailelere sunuldu. Asbank Geleceğin Yıldızları Cimnastik Şöleni’nin sunumunu ise Çilem Dağistanlı ve Selman Beber Toprak yaptı.

Binlerce kişinin coşkuyla izlediği Asbank Geleceğin Yıldızları Cimnastik Şöleni’nde cimnastikçilerin, dans ve cimnastiği harmanlayarak yaptıkları görsel şovlar ayakta alkışlandı. Konfetiler eşliğinde sona eren gecenin sonunda ise gösteri sunan tüm sporculara madalyaları, antrenörlere ise kupaları KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu ve yönetim kurulu tarafından verildi.
 
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