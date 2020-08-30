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Girne’de Altın performans

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Altın Kurdele Ritmik Cimnastik ve Spor Derneği, Girne’de Altın Kurdele 1. Ritmik Cimnastik Kontrol Müsabakası düzenlerken, sporcular nefes kesen performanslar sergilediler

Girne’de Altın performans
KKTC Cimnastik Federasyonu kulüplerinden Altın Kurdele Ritmik Cimnastik ve Spor Derneği, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları çerçevesinde Girne Doğa Koleji Spor Salonunda, Altın Kurdele 1. Ritmik Cimnastik Kontrol Müsabakası düzenledi.
Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu, gösteriler sonrasında yaptığı açıklamada şunları söyledi:
“30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları çerçevesinde 1. Altın Kurdele Ritmik Cimnastik kontrol müsabakası düzenlendi. Başta çocuklarımız olmak üzere ailelerimizi, Lidya Sark hocamızı ile kulüp başkanı Berkan Alıcı ve emeği geçen herkesi kutlarız.
Kulübümüzün çalışmalarını sürdürebilmesi ve bu güzelliğin oluşmasına olanak sağlayarak spor salonlarını çocuklarımızın kullanımına veren Girne Doğa Koleji’nede teşekkür ederiz.”
 
 
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