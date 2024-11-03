Girne, Dr. Küçük Oyunlarıyla coştu

Spor Dairesi Müdürlüğü’nün organize ettiği ve 2-3 Kasım tarihlerinde Girne Antik Liman’da gerçekleştirilen Dr. Fazıl Küçük Spor Oyunları’nın 22.’si sporseverlere unutulmaz anlar yaşattı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanlık Spor Dairesi Müdürlüğü’nün organize ettiği ve her yıl büyük bir spor şölenine dönüşen Dr. Fazıl Küçük Spor Oyunları’nın 22.’si, 2-3 Kasım tarihlerinde Girne Antik Liman’da gerçekleştirildi. İki gün boyunca süren etkinliklerde, farklı branşlarda yüzlerce sporcu kıyasıya yarışarak hem izleyicilere hem de sporseverlere unutulmaz anlar yaşattı.Bu yılki organizasyonda 3x3 basketbol, hentbol, masa tenisi, atletizm, halter ve vücut geliştirme branşlarda yarışmalar düzenlendi. Sporun birleştirici gücüyle genç yaşlı, kadın erkek birçok sporcunun katıldığı etkinlikler, halktan büyük ilgi gördü.10K ATLETİZM KOŞUSU SONUÇLANDIAtletizm dalında düzenlenen 10 kilometrelik yol koşusunda erkekler kategorisinde birinciliği Ömer Faruk Kıcım elde etti. İkinciliği Anton Gromılın alırken, Mehmet Bölüm ise üçüncü sırada yer aldı. Kadınlar kategorisinde ise Özgül Aydın birinci olurken, Esra Kaya ikinci, Sıla Özgürgün Cankaya üçüncü olarak yarışı tamamladı.3X3 BASKETBOLDA ŞAMPİYONLAR BELLİ OLDU3x3 basketbolda U14 kategorisinde, kızlarda Levent takımı finalde rakibi Alsancak’ı yenerek şampiyonluk kupasını kaldırdı. Erkekler kategorisinde ise Yakın Doğu, Koop takımıyla girdiği çekişmeli mücadeleyi kazanarak şampiyonluğa ulaştı.MASA TENİSİ HEYECANI TARİHİ ATMOSFERDE YAŞANDIGirne Antik Liman’ın tarihi tren rayları üzerinde kurulan masa tenisinde büyük çekişme yaşandı. U19 erkekler finalinde Ali İleri, rakibi Royon Mehmet’i yenerek şampiyon olurken, kızlar finalinde ise Özüm Özel, Ecem Önder’i mağlup ederek birinciliği elde etti.HENTBOLDA KADINLARDA ONKO, ERKEKLERDE LEVENT ŞAMPİYONGirne Kalesi’nin tarihi atmosferinde oynanan hentbol maçlarında, kadınlar kategorisinde Onko takımı şampiyonluk kupasına uzandı. Erkeklerde ise Levent takımı rakiplerini geride bırakarak zafer elde etti.HALTER VE VÜCUT GELİŞTİRME GÖSTERİLERİ BÜYÜLEDİHalter ve vücut geliştirme federasyonuna bağlı Nev Fitness, kapanışta gerçekleştirdiği gösterilerle Girne Antik Liman’da toplanan izleyicilere görsel bir şölen sundu. Sporcuların sergilediği performans, izleyicilerden büyük alkış aldı.SPORCULAR MADALYALARINI ALDIOyunlar sonunda düzenlenen ödül töreninde, sporcular madalyalarını Spor Dairesi Müdürü Mustafa Sütçü’nün ellerinden aldı. Dr. Fazıl Küçük Spor Oyunları, sporseverlere unutulmaz bir hafta sonu yaşatırken, Kıbrıs’ın spora olan tutkusunu bir kez daha gözler önüne serdi.