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Girne Amfi Tiyatro’da, 850 cimnastikçi şov yapacak

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Cimnastik Federasyonu tarafından düzenlenen geleneksel dev cimnastik şöleni bu yıl, 14 Eylül Cumartesi akşamı Girne Amfi Tiyatro’da Asbank ana sponsorluğunda gerçekleştirilecek

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Girne Amfi Tiyatro’da, 850 cimnastikçi şov yapacak
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KKTC Cimnastik Federasyonu tarafından Girne Belediyesi ile işbirliğinde geleneksel olarak düzenlediği dev cimnastik şöleni, bu yıl da gerçekleştirilecek.
Dev cimnastik şöleni bu yıl, 14 Eylül Cumartesi akşamı Girne Amfi Tiyatro’da Asbank ana sponsorluğunda gerçekleştirilecek. Saat 18:00’de başlayıp, 23:00’e kadar sürecek olan Asbank Geleceğin Yıldızları Cimnastik Şöleni’nde 15 kulüp sahne alacak.
850 çocuğun coşkuyla sahne alacağı Asbank Geleceğin Yıldızları Cimnastik Şöleni’nde 26 gösteri izleyenlere sunulacak. Asbank Geleceğin Yıldızları Cimnastik Şöleni’nin sunumunu ise Çilem Dağistanlı ve Selman Beber Toprak yapacak.
 
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