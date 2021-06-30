GG, Surlariçi çocuklarına dokunacak

Başkentin Çağlayan bölgesi kulübü China Bazaar Gençlik Gücü’nün,Surlariçi çocuklarına yönelik “Gençlik Gücü Surlariçi’ne Dokun Projesi” yarın başlıyor.
China Bazaar Gençlik Gücü kulübünün 120 çocuğa ücretsiz hizmet verdiği "OYNA GG Futbol Akademisi" öncülüğünde başlayacak projemiz yarın Gençlik Gücü Türk Spor Kulübü tesislerinde başlayacak.
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