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GG çocuklar için devrede

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GG çocuklar için devrede
ChinaBazaar Gençlik Gücü kulübünün Surlariçi'ne Dokun Projesi" başladı. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Cumhurbaşkanlığı Spor Komitesi başkanı Sertaç Bozatlı, Spor Dairesi Genel yönetim kurulu başkanı Mete Topcu, KTFF başkanı Hasan Sertoğlu, Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu ve ChinaBazaar Gençlik Gücü Fahri Başkanı Mazhar Ikbal'in de katıldığı etkinlik GG Kemal Deniz Antrenman Sahasındaki fotoğraf çekimiyle başladı. 120 çocuğa ücretsiz hizmet veren "OYNA GG Futbol Akademisi" öncülüğünde başlayan proje çeşitli etkinliklerle devam edecek.
 
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