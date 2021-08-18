Cumhurbaşkanı Tatar, Hamidi’nin, Türkiye spor ve sanat camiasından birçok ünlüyü KKTC’ye getirip klip ve filmlerde yer almasına öncülük ederek ülke tanıtımına destek vermesinden duyduğu memnuniyetin altını çizerek “Gençlerimiz azim ve kararlılıkla kendilerine güvensinler” dedi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar kabulde yaptığı konuşmada, Sami Hamidi’nin kendi gücü, azmi ve inancı ile İstanbul’da hak ettiği başarıyı yakalayarak bu noktalara geldiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, Hamidi’nin, Türkiye spor ve sanat camiasından birçok ünlüyü KKTC’ye getirip klip ve filmlerde yer almasına öncülük ederek ülke tanıtımına destek vermesinden duyduğu memnuniyetin altını çizdi.

Vatan sevgisine sahip bir insan olarak birçok ünlüye başarıyla yaşam koçluğu yapan Sami Hamidi’nin KKTC ile olan bağını her daim canlı tutmasından duyduğu memnuniyete dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, gençlerin başarıya ulaşmak için azim, inanç ve cesaretle kendilerine inanmalarının öneminin altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Sami Hamidi’nin başarısının gençlere örnek olması temennisini ifade ederek Sami Hamidi’ye çalışmalarında başarılar diledi.

HAMİDİ: “CUMHURBAŞKANIMIZIN İSTANBUL’DA BENİ ZİYARET ETMESİ GURUR VERİCİ”

Sami Hamidi de yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın İstanbul’da yaptığı temaslar esnasında vakit ayırıp tesisini ziyaret etmesinden duyduğu gururu ifade etti.

Çalışmalarıyla ilgili Cumhurbaşkanı Tatar’a bilgiler veren Hamidi, KKTC’de de “fitness” sektörüyle ilgili yatırım yapmak istediğini ifade ederek “herkes için spor” felsefesini geliştirmeye devam edeceğinin altını çizdi.

Sami Hamidi, KKTC’ye birçok sanatçıyı getirip KKTC’nin tanıtımı için uğraşmaya devam edeceğini söyledi.