Genç grekoromende şampiyon Büyükkonuk

Mehmet Özburak anısına Gençler Grekoromen Güreş Müsabakaları’nda Büyükkonuk birinci oldu.

Rifat Şener Güreş Salonu’nda 8 Ekim 2022 Cumartesi günü Gençler Grekoromen kategorisinde yapılan müsabakalar büyük çekişmelere sahne oldu. Güreşçiler madalya kazanmak için mücadele ettiler. Müsabakalar sonucunda dereceye giren sporculara madalya, şampiyon Büyükkonuk Beldesi İsmet Atlı Spor Kulübü takımına kupa verildi.

Müsabaka sonuçları:

Takım Klasmanı:

1- BÜYÜKKONUK İSMET ATLI SPOR KULÜBÜ (BİASK) 195 PUAN

2- ÖZEV SPOR KULÜBÜ (ÖZEV) 70 PUAN

2- DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (DAÜ) 70 PUAN

3- OTTOMAN SPOR KULÜBÜ (OTTO) 15 PUAN

55 Kg.

1- İSMAİL KURŞUN

2- KÜRŞAT DALKIÇ

3- HAMZA KIZILTAY

60 Kg.

1- ORHAN ÖNEN

2- KEREM TAŞ

3- SİNAN KIZILTEPE

63 Kg.

1- MERTCAN YILMAZ

67 Kg.

1- SAMİ ÇOLAK

2- AHMET K. DARİK

72 Kg.

1- EMİN DAYANIKLI

2- YASİR EVRENSEL

3- ATAMYRAT BALLYYEV

77 Kg.

1- ZEKİ DEMİR

82 Kg.

1- CUMA YAKIŞIKLI

2- MUSTAFA KIRDAĞ

87 Kg.

1- EFE YETİMOĞLU

97 Kg.

1- MUSTAFA GÜVEN BULDU

2- SEDAT YILDIRIMLAR

3- MERT GÖREN

97-130 Kg.

1- ONUR ÖĞÜT

2- TOLGA SAĞIR

3- BARAN ÖZER

