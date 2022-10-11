Genç grekoromende şampiyon Büyükkonuk

Mehmet Özburak anısına Gençler Grekoromen Güreş Müsabakaları’nda Büyükkonuk birinci oldu.
Rifat Şener Güreş Salonu’nda 8 Ekim 2022 Cumartesi günü Gençler Grekoromen kategorisinde yapılan müsabakalar büyük çekişmelere sahne oldu. Güreşçiler madalya kazanmak için mücadele ettiler. Müsabakalar sonucunda dereceye giren sporculara madalya, şampiyon Büyükkonuk Beldesi İsmet Atlı Spor Kulübü takımına kupa verildi.
Müsabaka sonuçları:
Takım Klasmanı:
1- BÜYÜKKONUK İSMET ATLI SPOR KULÜBÜ (BİASK) 195 PUAN
2- ÖZEV SPOR KULÜBÜ (ÖZEV) 70 PUAN
2- DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (DAÜ) 70 PUAN
3- OTTOMAN SPOR KULÜBÜ (OTTO) 15 PUAN
55 Kg.
1- İSMAİL KURŞUN
2- KÜRŞAT DALKIÇ
3- HAMZA KIZILTAY
60 Kg.
1- ORHAN ÖNEN
2- KEREM TAŞ
3- SİNAN KIZILTEPE
63 Kg.
1- MERTCAN YILMAZ
67 Kg.
1- SAMİ ÇOLAK
2- AHMET K. DARİK
72 Kg.
1- EMİN DAYANIKLI
2- YASİR EVRENSEL
3- ATAMYRAT BALLYYEV
77 Kg.
1- ZEKİ DEMİR
82 Kg.
1- CUMA YAKIŞIKLI
2- MUSTAFA KIRDAĞ
87 Kg.
1- EFE YETİMOĞLU
97 Kg.
1- MUSTAFA GÜVEN BULDU
2- SEDAT YILDIRIMLAR
3- MERT GÖREN
97-130 Kg.
1- ONUR ÖĞÜT
2- TOLGA SAĞIR
3- BARAN ÖZER
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