Gedson Fernandes Galatasaray’da

Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:
Profesyonel Futbolcu Gedson Carvalho Fernandes ve Kulübü Sport Lisboa E Benfica-Futebol, S.A.D. ile oyuncunun 2020-2021 sezonu için geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun kulübüne net 500.000 Euro tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir.
Futbolcuya ise 2020-2021 futbol sezonu için net 650.000 Euro sabit transfer ücreti ödenecektir.
AMBULANS UÇAKLA GELDİ
Galatasaray'ın kiralık olarak kadrosuna kattığı Portekizli oyuncu GedsonFernandes, ambulans uçakla İstanbul'a geldi.
22 yaşındaki orta sahanın bonservisi Portekiz'in Benfica takımında olmasına karşın, oyuncu geçen sezonun devre arasından bu yana İngiltere ligi ekiplerinden Tottenham'da forma giyiyordu.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan GedsonFernandes, ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi. Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne getirilen genç oyuncu, ambulansla hastaneye götürülerek karantinaya alındı.
Sarı kırmızılıların yeni transferi Fernandes'i, Galatasaray ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak karşıladı.
Benfica altyapısından yetişen GedsonFernandes, 2018'de A takıma yükseldi. Portekiz liginde 29 maça çıkan orta saha oyuncusu, Avrupa kupalarında ise 18 müsabakada forma giydi. Geçen sezonun devre arasında Tottenham'a kiralanan GedsonFernandes, 2 yarım sezonda toplamda 14 resmi maçta görev yaptı.
GedsonFernandes, Portekiz A Milli Futbol Takımı'nda da 2 müsabakada forma giydi.
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