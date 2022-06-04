Gazioğlu “Sporun hedefi şaştı”

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu Başkanı Hasan Gazioğlu, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu’nun spor fonunun spora kullanılmasına yönelik yaptığı açıklamaya destek verdi.

Sosyal medya hesabından “Sporun hedefi şaştı” başlıklı paylaşımda bulunan Hasan Gazioğlu, 22 Mayıs tarihinde yaptığı paylaşıma da atıfta bulunarak “Yapamıyorsanız çekilin, yapabilen gelsin” ifadelerini kullandı.

Hasan Gazioğlu’nun konu ile ilgili paylaşımı şu şekilde:

“Dün Sayın Hasan Sertoğlu Maliye Bakanlığı müsteşarı Cengiz Çoli’yi hedef alan bir açıklama yaptı. Bu konuda Hasan Sertoğlu’nu sonuna kadar destekliyorum. Geçen yıl üç federasyon başkanı (Ben, Enver Kaya ve Bahadır Ayhan) maliyenin kapısında sormuştuk ödemelerimizi. Biz federasyon başkanları bu sıkıntıyı ve stresi çekmek zorunda mı? Geçenlerde de yazdım, yapamıyorsanız çekilin. Yapabilen gelsin.

22 Mayıs tarihinde yazdığım yazı:

Spora verilen değer!

Bu çocuklarımızın başarıları ile ilgilenen var mı? Fotoğraf çektirmekten bahsetmiyorum. Hükumet edenlerin bakış açısına göre sporda enflasyon yok. 2021 bütçeleri ile aynı rakamlarla 2022 bütçeleri onaylandı. Buna rağmen bizim personel giderlerimiz 2’ye katlandı, malzeme giderlerimiz 3’e, hakemlerimizin ödemeleri %50 zamlandı, yol paraları 3’e, yurtdışı uçak biletleri, konaklamalar 5 katı oldu. Spor fonuna bet ofislerden gelen para Euro cinsinden, yani fona düşen para da ciddi bir artış var. Ülkede kaynakların doğru kullanılmadığının en büyük göstergesi budur. Sitem ediyorum, üzülüyorum. Bizler bu ülkede çocuklarımız için bir şeyler üretmeye çalışıyoruz. Çocuklarımızın, gençlerimizin kişilikli birer birey olmaları için onları, spora çekmeye, kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmaya çalışıyoruz. Özgüvenli, kimseye muhtaç olmayan bireyler olmaları için çalışıyoruz. Çocuklarımız ve gençlerimiz için gailemiz var. Her geçen gün, her ortamda, ülke gençliğimiz başarı çıtasını yukarıya çekiyor. Hak ettikleri destek bu olmamalı!!!"

Spor fonundan ellerinizi çekin!

Bu fon ülke gençliğinin hakkıdır!”