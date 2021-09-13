Gazimağusa Kupasında dereceye girenler belirlendi

KKTC Atıcılık Federasyonunun 2021 yılı faaliyet programı çerçevesinde başlayan Skeet-Trap Gazimağusa Kupası müsabakaları tamamlandı.
2.Etap 10-11 Eylül tarihlerinde Trap atışları olmak üzere, Mutluyaka’daki Dr. Fazıl Küçük Poligonunda başarılı bir şekilde gerçekleşti.2. Etap Trap atışlarında birinci gün 75 ve ikinci gün de 50 plak hedefe atışlar yapılarak toplam 125 puanlama atışlarından sonra final atışları ile Trap Kupası sporcu dereceleri belirlendi. Kategorilere göre dereceler şöyle:
BÜYÜK ERKEKLER “A”
1- Ahmet ARKOÇ (Boğaztepe A. A. Birliği) 107 Puan – 41 Final
2- Ahmet PARALİK (Boğaztepe A. A. Birliği) 110 Puan – 37 Final
3-Halil PAŞA (Girne A. A. Kulübü) 107 Puan – 27 Final
4-Ozan CİNER (Boğaztepe A. A. Birliği) 113 Puan – 24 Final
5-Şevki KUNNA (Bellapais A. A. Derneği) 103 Puan – 21 Final
6-Mehmet MAVİDENİZ (Bellapais A. A. Derneği) 105 Puan – 16 Final
BÜYÜK ERKEKLER “B”
1-Mehmet MAVİDENİZ (Bellapais A. A. Derneği) 105 Puan
2-Raif PAŞA (Girne A. A. Kulübü) 103 Puan
3-Kemal MADENCİOĞLU (Bellapais A. A. Derneği) 102 Puan
GENÇ ERKEKLER
1-Tan PARALİK (Boğaztepe A. A. Birliği) 86 Puan
2-Akif EMİRSOYU (Gönyeli A. A. Kulübü) 79 Puan
3-Polat Güneş OĞUR (Maraş A.A. Birliği) 67 Puan
VETERAN ERKEKLER
1-Emir EMİRZADE (Gazimağusa A. A. Birliği) 101 Puan
TAKIM
1-BOĞAZTEPE AVCILIK ATICILIK BİRLİĞİ 330 Puan
Ahmet ARKOÇ / Ahmet PARALİK / Ozan CİNER
2-BELLAPAİS AVCILIK ATICILIK DERNEĞİ 310 Puan
Mehmet MAVİDENİZ / Şevki KUNNA / Kemal MADENCİOĞLU
3-GİRNE AVCILIK ATICILIK KULÜBÜ 307 Puan
Halil PAŞA / Raif PAŞA / Ayhan ACARKAN
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