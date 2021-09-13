Gazimağusa Kupasında dereceye girenler belirlendi

Skeet-Trap Gazimağusa Kupası, Dr. Fazıl Küçük Poligonunda yapılan Trap müsabakaları ile tamamlandı

KKTC Atıcılık Federasyonunun 2021 yılı faaliyet programı çerçevesinde başlayan Skeet-Trap Gazimağusa Kupası müsabakaları tamamlandı.

2.Etap 10-11 Eylül tarihlerinde Trap atışları olmak üzere, Mutluyaka’daki Dr. Fazıl Küçük Poligonunda başarılı bir şekilde gerçekleşti.2. Etap Trap atışlarında birinci gün 75 ve ikinci gün de 50 plak hedefe atışlar yapılarak toplam 125 puanlama atışlarından sonra final atışları ile Trap Kupası sporcu dereceleri belirlendi. Kategorilere göre dereceler şöyle:

BÜYÜK ERKEKLER “A”

1- Ahmet ARKOÇ (Boğaztepe A. A. Birliği) 107 Puan – 41 Final

2- Ahmet PARALİK (Boğaztepe A. A. Birliği) 110 Puan – 37 Final

3-Halil PAŞA (Girne A. A. Kulübü) 107 Puan – 27 Final

4-Ozan CİNER (Boğaztepe A. A. Birliği) 113 Puan – 24 Final

5-Şevki KUNNA (Bellapais A. A. Derneği) 103 Puan – 21 Final

6-Mehmet MAVİDENİZ (Bellapais A. A. Derneği) 105 Puan – 16 Final

BÜYÜK ERKEKLER “B”

1-Mehmet MAVİDENİZ (Bellapais A. A. Derneği) 105 Puan

2-Raif PAŞA (Girne A. A. Kulübü) 103 Puan

3-Kemal MADENCİOĞLU (Bellapais A. A. Derneği) 102 Puan

GENÇ ERKEKLER

1-Tan PARALİK (Boğaztepe A. A. Birliği) 86 Puan

2-Akif EMİRSOYU (Gönyeli A. A. Kulübü) 79 Puan

3-Polat Güneş OĞUR (Maraş A.A. Birliği) 67 Puan

VETERAN ERKEKLER

1-Emir EMİRZADE (Gazimağusa A. A. Birliği) 101 Puan

TAKIM

1- BOĞAZTEPE AVCILIK ATICILIK BİRLİĞİ 330 Puan

Ahmet ARKOÇ / Ahmet PARALİK / Ozan CİNER

2- BELLAPAİS AVCILIK ATICILIK DERNEĞİ 310 Puan

Mehmet MAVİDENİZ / Şevki KUNNA / Kemal MADENCİOĞLU

3- GİRNE AVCILIK ATICILIK KULÜBÜ 307 Puan

Halil PAŞA / Raif PAŞA / Ayhan ACARKAN



