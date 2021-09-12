Gazimağusa Kupası,Dr. Küçük Poligonunda tamamlandı

KKTC Atıcılık Federasyonunun 2021 yılı faaliyet programı çerçevesinde başlayan Skeet-Trap Gazimağusa Kupası müsabakaları tamamlandı. 2.Etap 10-11 Eylül tarihlerinde Trap atışları olmak üzere, Mutluyaka’daki Dr. Fazıl Küçük Poligonunda başarılı bir şekilde gerçekleşti. 2. Etap Trap atışlarında birinci gün 75 ve ikinci gün de 50 plak hedefe atışlar yapılarak toplam 125 puanlama atışlarından sonra final atışları ile Trap Kupası sporcu dereceleri belirlendi.
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