GAÜ’de tek aday Türkay Akpınar

Yusuf KARAYUSUFOĞLU

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Spor Kulübü yıllık olağan genel kurulunu Cuma günü saat 18:00’de GAÜ Senato Hall’da yapacak.

GAÜ Spor Koordinatörü Yar.Doç.Dr.Muzaffer Dpoğgün’ün yayınladığı basın bildirisinde başkanlık için tek adayın, şimdiki başkan Türkay Akpınar’ın olduğunu belirtti.

Doğgün gündemi şöyle açıkladı:

1.Açılış

2.Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması

3.Divan Kurulunun oluşumu

4.Başkanın 1920 yılı yurt içi ve dışı Faaliyet Raporunu okuması ve aklanması

5.Mali raporun okunması ve aklanması

6.Başkan adaylarının konuşması

7.Başkanlık seçimi

8.Başkanın yönetim kurulu listesini sunması

9.Dilek ve temenniler.

