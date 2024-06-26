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Gardiyanoğlu, Taekwondo Federasyonu ve Milli Takım sporcularıyla eğitmenlerini kabul etti

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, Taekwondo Federasyonu ve Milli Takım sporcularıyla eğitmenlerini kabul etti.

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Gardiyanoğlu, Taekwondo Federasyonu ve Milli Takım sporcularıyla eğitmenlerini kabul etti
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Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Bakan Gardiyanoğlu kabulde yaptığı konuşmada, Taekwondo Federasyonu’nun çalışmalarını takdirle izlediğini belirterek, Kıbrıslı Türk gençlerin uluslararası etkinliklerde ülkelerini temsil etmesinden ve önemli başarılara imza atmasından hem onur hem de gurur duyduğunu söyledi.
Gençlerin uluslararası turnuvalarda yarışmasının hem ülke tanıtımı açısından hem de KKTC’nin sesinin tüm dünyaya duyurulması için son derece önemli olduğuna işaret eden Gardiyanoğlu, tüm eğitmenleri, aileleri ve sporcuları tebrik etti.
Gençlerin vermiş olduğu emeğin, alın terinin ve gösterdiği disiplinin elde edilen başarılarda büyük önem taşıdığını vurgulayan Gardiyanoğlu, bu başarıların artarak devam etmesini temenni etti.
Taekwondo Federasyonu Başkanı Eyüp Zafer Gökbilen, de konuşmasında, Özbekistan’da 13 ülkeden 500 sporcunun katıldığı Avrasya Taekwondo Şampiyonası’nda KKTC genç milli takımının ve bireysel olarak sporcuların elde ettiği başarıları aktardı.

Şampiyon gençlerin eski bir teakwondocu olan Bakan Gardiyanoğlu’nu da ziyaret etmek istediklerini kaydeden Gökbilen, sporcuların ve federasyonun her zaman yanında olan Gardiyanoğlu’na teşekkürlerini sundu.
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