Galibiyeti Onur abilerine armağan ettiler

Nicosia Group Kıbrıs Kupası yarı final rövanş maçında Doğan Türk Birliği'ni 2-1 mağlup ederek adını finale yazdıran Mağusa Türk Gücü, elde ettiği galibiyeti kulübün Asbaşkanı Onur Bozkurt'a armağan etti.

FUTBOLCULAR ​'SENSİZ 1 KİŞİ EKSİĞİZ' TİŞÖRTLERİNİ GİYDİ

Müsabakanın tamamlanmasının ardından büyük sevinç yaşayan MTG'li yönetici ve futbolcular İstanbul'da tedavi gören Onur Bozkurt'u unutmadı. Üzerinde "Sensiz 1 kişi eksiğiz" yazan tişörtlerini giyen Mağusa Türk Gücü futbolcuları, galibiyeti Bozkurt'a armağan etmiş oldu.

Bir süre önce İstanbul'da başarlı bir böbrek operasyonu geçiren Bozkurt, tedavi sürecinden dolayı müsabakada yer alamamıştı.

İlk maçı kendi sahasında 1-0 kaybeden MTG, Girne'de oynanan rövanş maçı uzatmalarda 2-1 kazanarak turu geçen taraf oldu. Elde edilen galibiyet de Onur Bozkurt'a armağan edildi.