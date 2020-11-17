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Galatasaraylılar’da başkan yine Çıraklı

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KKTC Galatasaray Taraftar Derneği'nin yeni lokalinde yapılan genel kurulda, tek başkan adayı olan Özeş Çıraklı yeniden KKTC Galatasaray Taraftar Derneği başkanı seçildi

Galatasaraylılar’da başkan yine Çıraklı

KKTC Galatasaray Taraftar Derneği'nin yeni lokalinde yapılan genel kurulda, tek başkan adayı olan Özeş Çıraklı yeniden KKTC Galatasaray Taraftar Derneği başkanı seçildi.

Divan oluşumuyla başlayan genel kuruldadivan başkanlığını Mustafa Alkaravlı yaptı. Divan oluşumundan sonra hayatını kaybeden kurucular için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.Faaliyet ve mali raporların onaylanmasından sonra tek aday olan Özeş Çıraklı üyelerin onayıyla başkanlığa getirildi.

Çıraklı, gönül verdiği Galatasaray için çalışacağını kaydederken, yeni yönetim kurulunun tüm Galatasaray Taraftar Derneğine hayırlı olmasını dilerken tüm taraftarları derneğin yeni yerine beklediklerini söyledi.

Galatasaray Taraftar Derneği yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:

Yönetim Kurulu Başkan : Özeş Çıraklı, Asbaşkan: Hasan Nevzad Denerel, Yazman : Lamia Yıldırım, Sayman : İlke Adak, Basın Sorumlusu : Çağrı Pekün, İletişim Sorumlusu: Mustafa Yeşillik, Lokal Sorumlusu: Mustafa Altuner, Dış İlişkiler Sorumlusu: Talat Karapelit, Örgütlenme Sorumlusu: Keziban Karabenli, Örgütlenme Sorumlusu: Deniz Kalıpçıoğlu, Faal Üye : Gizem Tankurt

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