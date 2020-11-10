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Galatasaray seçime gidiyor

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Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu, seçim kararı aldı. Sarı-kırmızılı kulübün olağanüstü seçimli genel kurulu 19 Aralık'ta, yeterli çoğunluğun sağlanamaması halinde 26 Aralık'ta gerçekleştirilecek

Galatasaray seçime gidiyor
Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada, kararın oy birliğiyle alındığına dikkat çekildi.
Açıklamaya göre, yönetim kurulu, oy birliğiyle olağanüstü seçimli genel kurulun 19 Aralık'ta, yeterli çoğunluğun sağlanamaması halinde 26 Aralık'ta yapılmasını kararlaştırdı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle, 7244 sayılı kanun ve bu kanuna istinaden çıkarılan genelge çerçevesinde, seçimin yapılabilmesi için İstanbul Valiliğine başvuruda bulunulacak.
BURAK ELMAS, BAŞKAN ADAYLIĞINI AÇIKLADI
Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu'nun seçim kararı almasının ardından kulübün eski yöneticilerinden Burak Elmas, seçim çalışmalarına başladıklarını duyurdu.
Elmas, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Galatasaray Yönetim Kurulu, 19-26 Aralık tarihleri için seçim kararı almıştır. Ben ve yol arkadaşlarım Galatasaray'ımızın birliği ve geleceği için, Galatasaray değerleri çerçevesinde, değişimi sağlamak amacıyla yola çıkıyoruz. Camiamıza hayırlı olsun." ifadelerine yer verdi.  
 
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